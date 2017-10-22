"الإعلاميين" تقرر إيقاف أحمد موسى عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق

كتب- مصطفى المنشاوي:

قررت نقابة الإعلاميين، اليوم الأحد، إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه إثر عرضه تسجيلا صوتيا غير موثق، يتحدث فيه شخص - زعم أنه ضابط - حول حادث الواحات الإرهابي.

وقال الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين في بيان منذ قليل: "في اجتماع طارئ انتهي مجلس النقابة بعد متابعة حلقة الأمس من برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى علي قناة صدى البلد الفضائية، و ما قُدم فيها من محتوى يتنافي مع المادة 69 من قانون نقابة الإعلاميين التي تحظر أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد و مقتضيات الأمن القومي المصري، و أيضا ميثاق الشرف الإعلامي، ما يمثل مخالفة صارخه وعليه كان لزاماً علي النقابة التصدي لهذه المخالفة".

واختتمت النقابة بيانها بقرارها الذي نص على "إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة".

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صرح بأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج بالفضائيات، من تسجيلات صوتية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة، يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، ويعكس عدم مسئولية مهنية. وأهابت وزارة الداخلية عدم الالتفات إلى مثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها مصدرا للمعلومات.

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