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ضبط عامل لاتجاره في النقد الأجنبي وبحوزته 1750 دولار و273 ريال بالموسكي

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل لاتجاره في النقد الأجنبي وبحوزته 1750 دولار و273 ريال بالموسكي

01:57 م الأحد 22 أكتوبر 2017

ضبط عامل لاتجاره في النقد الأجنبي وبحوزته 1750 دولار و273 ريال بالموسكي

كتب - سامح غيث:

ألقت أجهزة أمنية القاهرة، القبض على عامل لاتجاره في المقد الأجنبي بالسوق السوداء وضبط بحوزته 1750 دولار أمريكي و273 ريال سعودي بمنطقة المسكي.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن "محمود.ع"، 29 سنة، عامل بمحل الكترونيات بمنطقة العتبة ـ دائرة قسم شرطة الموسكي، يزاول نشاط غير مشروعًا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ويتخذ من منطقة وسط المدينة مكانًا لتجارته الغير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه وبحوزته 4190 جنية مصري، 1750 دولار أمريكي ، 273 ريال سعودي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.

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