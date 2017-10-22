القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون بمنطقة الحدائق

كتب – فتحي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون بمنطقة الحدائق بعد ارتكابهم 7 وقائع سرقة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الحدائق، مفادها أن كل من "أمير.ل"، 32 سنة، عاطل، و"مينا.م"، 25 سنة، عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والشركات بأسلوب "كسر الكالون".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزة الأول طبنجة صوت و 6 طلقات صوت، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقة مساكن وشركات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي 12.500 جنيه، وأجهزة مسروقة، كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط دراجة بخارية ماركة هوندا "سباق" أقر بشرائها من متحصلات وقائع السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

حُرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.