تأجيل دعوى أحقية محمد هاشم بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر لـ28 يناير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة 13 ترقيات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد محمود أحمد هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 لسنة 2017، والذي يتضمن تكليف محمد حسين عبد العزيز القيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، وأحقية الطالب في ذلك، لجلسة 28 يناير المقبل.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 47427 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من شيخ الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 لسنة 2017، والذي يتضمن تكليف محمد حسين عبد العزيز القيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، وأحقية الطالب في ذلك