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بعد 23 سرقة.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "جنوط السيارات" بالتجمع

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مصراوي Masrawy

بعد 23 سرقة.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "جنوط السيارات" بالتجمع

01:38 م الأحد 22 أكتوبر 2017

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة جنوط السيارات

كتب - فتحي سليمان:

تمكنت أجهزة أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين بعد ارتكابهم 23 حادث سرقة جنوط سيارات بمنطقة التجمع.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفادها أن كل من "ك.ج"، 24 سنة، عاطل، و"م.ج"، 26 سنة، عاطل، و"ج.م"، 24 سنة، عاطل، و"أ.ج"، 27 سنة، عاطل، و"ش.ع"، 25 سنة، عاطل، و"إ.ب"، 22 سنة، عاطل، وراء ارتكاب العديد من وقائع سرقات جنوط السيارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام سيارتين.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الجناة بأماكن ترددهم وتم ضبطهم حال استقلالهم السيارتان، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة جنوط السيارات بأسلوب "الفك" واعترفوا بارتكاب 23 حادث سرقة بذات الأسلوب تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "حسن النية"، "ر.ص"، 33 سنة، صاحب محل لكماليات السيارات، بذات الدائرة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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