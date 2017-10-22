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ضبط مسجل خطر اشترك مع آخر مسجون في سرقة بعض المنازل بمنطقة الزيتون

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مصراوي Masrawy

ضبط مسجل خطر اشترك مع آخر مسجون في سرقة بعض المنازل بمنطقة الزيتون

01:31 م الأحد 22 أكتوبر 2017

ضبط مسجل خطر اشترك مع آخر مسجون في سرقة بعض المنازل بمنطقة الزيتون

ارشفيه

كتب - سامح غيث:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر اشترك مع آخر مسجون وكونوا تشكيل عصابى لسرقة المنازل بمنطقة الزيتون.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، مفادها أن كل من "مصطفى.ك"، 52 سنة، عاطل، و"حسن.ن"، 34 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الأول أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب 5 سرقة من داخل مساكن بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الثاني.

وتم بإرشاد المتهمان ضبط كافة المسروقات طرف والدة المتهم الثاني "نجاح.ك" 61 سنة، ربة منزل، سبق اتهامها في قضيتين أخرهما 7746 لسنة 2008م الأميرية "سرقة مسكن"، وأقر بإنفاقه والمتهم الثاني المبالغ المالية المستولى عليهما على متطلباتهما الشخصية، وأضاف بتصرفهما بالبيع في المشغولات الذهبية الخاصة بالواقعة الأولى لأحد الأشخاص العاديين لا يمكنه الإرشاد عنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق

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مصراوي Masrawy

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