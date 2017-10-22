زعيم المعارضة الروسي نافالني يستأنف حملته السياسية في يوم الإفراج عنه

موسكو- (د ب أ):

في إظهار لإصراره على عدم إهدار أي وقت في حملته السياسية، يعتزم زعيم المعارضة الروسي إلقاء كلمة في مظاهرة ليلية جنوبي روسيا في نفس يوم الإفراج عنه اليوم الأحد بعد 20 يوما من الاحتجاز.

وكتب نافالني، 41 عاما، على حسابه في "انستجرام" :"خلال 20 يوما، قرأت 20 كتابا، وتعلمت القليل من الكلمات بلغة قيرغيزستان وتناولت 80 لترا من الشاي ... أنا مستعد للعمل"، مضيفا أنه سوف يتحدث في مدينة أستراخان .

ألقي القبض على نافالني في الثاني من أكتوبر الجاري بتهمة دعوة أنصاره إلى الانضمام لمظاهرات غير مصرح بها.

وقال منتقدو الحكومة الروسية إن القبض على الزعيم المعارض كان بهدف إخماد الاحتجاجات التي تتزامن مع عيد الميلاد الخامس والستين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 أكتوبر .

ويقود نافالني حملة على مستوى روسيا من أجل السماح له بالترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس 2018. ومع ذلك فبينما كان محتجزا، قالت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا إنه لا يمكنه خوض الانتخابات بسبب إدانات سابقة .

ووصف نافالني الإجراءات ضده بأنها ذات دوافع سياسية، وهو اتهام أيدته بشكل متكرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.