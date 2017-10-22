أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زعيم المعارضة الروسي نافالني يستأنف حملته السياسية في يوم الإفراج عنه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زعيم المعارضة الروسي نافالني يستأنف حملته السياسية في يوم الإفراج عنه

01:40 م الأحد 22 أكتوبر 2017

زعيم المعارضة الروسي نافالني يستأنف حملته السياسية في يوم الإفراج عنه

زعيم المعارضة الروسي نافالني

موسكو- (د ب أ):
في إظهار لإصراره على عدم إهدار أي وقت في حملته السياسية، يعتزم زعيم المعارضة الروسي إلقاء كلمة في مظاهرة ليلية جنوبي في نفس يوم الإفراج عنه اليوم الأحد بعد 20 يوما من الاحتجاز.
وكتب نافالني، 41 عاما، على حسابه في "انستجرام" :"خلال 20 يوما، قرأت 20 كتابا، وتعلمت القليل من الكلمات بلغة قيرغيزستان وتناولت 80 لترا من الشاي ... أنا مستعد للعمل"، مضيفا أنه سوف يتحدث في مدينة أستراخان .
ألقي القبض على نافالني في الثاني من أكتوبر الجاري بتهمة دعوة أنصاره إلى الانضمام لمظاهرات غير مصرح بها.
وقال منتقدو الروسية إن القبض على الزعيم المعارض كان بهدف إخماد الاحتجاجات التي تتزامن مع عيد الميلاد الخامس والستين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 أكتوبر .
ويقود نافالني حملة على مستوى روسيا من أجل السماح له بالترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس 2018. ومع ذلك فبينما كان محتجزا، قالت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا إنه لا يمكنه خوض الانتخابات بسبب إدانات سابقة .
ووصف نافالني الإجراءات ضده بأنها ذات دوافع سياسية، وهو اتهام أيدته بشكل متكرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محادثات روسية أمريكية "خلف الأبواب المغلقة" حول نزع السلاح النووي

    أخبار

  • الشرطة الألمانية تقبض على مشتبه به في اعتداء الطعن في ميونخ

    أخبار

  • روسيا تسلم صربيا 6 طائرات "ميج-29"

    أخبار

  • روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس

    أخبار

إعلان

c1e2228d40.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء