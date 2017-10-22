أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أمهات المختطفين في اليمن تدين الاعتداء على ذوييهم في السجن المركزي بصنعاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمهات المختطفين في اليمن تدين الاعتداء على ذوييهم في السجن المركزي بصنعاء

01:36 م الأحد 22 أكتوبر 2017

أمهات المختطفين في اليمن تدين الاعتداء على ذوييهم في السجن المركزي بصنعاء

ارشفيه

صنعاء- (د ب أ):

أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين اليوم، الأحد، اقتحام جماعة انصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح المسلحة، بعض عنابر السجن المركزي بالعاصمة صنعاء ونقل 24 مختطفا إلى جهة مجهولة.

وقالت الرابطة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم، إن "جماعة الحوثي وصالح المسلحة اقتحمت عددا من عنابر السجن المركزي بصنعاء بالسلاح والرصاص الحي ومسيلات الدموع بعد محاصرتهم، ومنع الزيارة عنهم، ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية لهم، كما نقلت 24 مختطفا إلى جهة مجهولة ليلة أمس".

وأشارت إلى أنه "تم الاعتداء على المختطفين ظهر اليوم ونقل بعضهم بالقوة دون إبداء الأسباب من وراء ذلك".

وناشدت أمهات المختطفين في السجن المركزي بصنعاء جميع المنظمات المحلية والدولية والوجاهات القبلية للتحرك العاجل لمنع الحوثيين من نقل أبنائهن المختطفين وإخفائهم أو محاولة ارتكاب أي انتهاكات بحقهم.

ويسيطر الحوثيون والقوات الموالية لصالح منذ نهاية عام 2014 على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، في حين يواجهون اتهامات باختطاف عدد كبير من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وناشطون.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء اليمنية

    أخبار

  • الجيش السوري يتهم إسرائيل بالتنسيق مع المجموعات الإرهابية ودعمها

    أخبار

  • مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في قصف للتحالف بمحافظة حجة

    أخبار

  • أحزاب ائتلاف جامايكا في ألمانيا تبدأ اليوم أول مشاورات استطلاعية مشتركة

    أخبار

إعلان

96f8bc0f80.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون