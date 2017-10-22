أمهات المختطفين في اليمن تدين الاعتداء على ذوييهم في السجن المركزي بصنعاء

صنعاء- (د ب أ):

أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين اليوم، الأحد، اقتحام جماعة انصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح المسلحة، بعض عنابر السجن المركزي بالعاصمة صنعاء ونقل 24 مختطفا إلى جهة مجهولة.

وقالت الرابطة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم، إن "جماعة الحوثي وصالح المسلحة اقتحمت عددا من عنابر السجن المركزي بصنعاء بالسلاح والرصاص الحي ومسيلات الدموع بعد محاصرتهم، ومنع الزيارة عنهم، ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية لهم، كما نقلت 24 مختطفا إلى جهة مجهولة ليلة أمس".

وأشارت إلى أنه "تم الاعتداء على المختطفين ظهر اليوم ونقل بعضهم بالقوة دون إبداء الأسباب من وراء ذلك".

وناشدت أمهات المختطفين في السجن المركزي بصنعاء جميع المنظمات المحلية والدولية والوجاهات القبلية للتحرك العاجل لمنع الحوثيين من نقل أبنائهن المختطفين وإخفائهم أو محاولة ارتكاب أي انتهاكات بحقهم.

ويسيطر الحوثيون والقوات الموالية لصالح منذ نهاية عام 2014 على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، في حين يواجهون اتهامات باختطاف عدد كبير من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وناشطون.