نقابة الإعلاميين تقرر وقف أحمد موسي لحين الانتهاء من التحقيق معه

كتب- مصطفى المنشاوي:

قررت نقابة الإعلاميين، اليوم الأحد، إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه على إثر عرض تسريبات منسوبة لحادث الواحات الإرهابي.

قال الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين: "إنه في اجتماع طارئ انتهي مجلس النقابة بعد المتابعة لبرنامج علي مسئوليتي علي قناة صدى البلد الفضائية، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي في حلقته المذاعه يوم السبت ١٢ أكتوبر، و ما قُدم فيها من محتوى إعلامي يتنافي مع قانون نقابة الإعلاميين والتي تحظر وبالأخص في مادتها ٦٩ أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد و مقتضيات الأمن القومي المصري، و أيضا ميثاق الشرف الإعلامي، مما يمثل مخالفة صارخه و عليه كان لزاماً علي النقابة التصدي لهذه المخالفة".

واختتمت النقابة بيانها: بـ"إيقاف الإعلامي أحمد موسى عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة".