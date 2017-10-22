الأرصاد: طقس الإثنين "معتدل" على جميع أنحاء البلاد

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين طقسًا معتدلًا على كافة الأنحاء نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة و المتوسطة شمالًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مابين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وإليكم درجات الحراراة المتوقعة بالمناطق، العظمى- الصغرى:

السواحل الشمالية الغربية 19 25

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 26

الوجه البحري والقاهرة 19 27

جنوب سيناء والغردقة 21 30

شمال الصعيد 17 28

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 18 32