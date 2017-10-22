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النواب: إقرار قانون لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

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مصراوي Masrawy

النواب: إقرار قانون لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

01:39 م الأحد 22 أكتوبر 2017

النواب: إقرار قانون لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيعمل على إقرار قانون لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية، على أن يتم مناقشته وإقراره على وجه السرعة خلال الفترة المقبلة.

وقال "عبد العال"، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب، إن القانون المشار إليه سيكون له أولوية من قبل البرلمان.

وأضاف رئيس مجلس النواب، إنه لاغنى عن العمل بقانون الطوارئ في التوقيت الحالي، لافتًا إلى أن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب حالياً تهدد الجميع.

 

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