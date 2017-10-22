النواب: إقرار قانون لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيعمل على إقرار قانون لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية، على أن يتم مناقشته وإقراره على وجه السرعة خلال الفترة المقبلة.

وقال "عبد العال"، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب، إن القانون المشار إليه سيكون له أولوية من قبل البرلمان.

وأضاف رئيس مجلس النواب، إنه لاغنى عن العمل بقانون الطوارئ في التوقيت الحالي، لافتًا إلى أن الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب حالياً تهدد الجميع.