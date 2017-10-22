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رئيس الوزراء: إعلان "الطوارئ" إجراء ضروري​ للحفاظ على أمننا

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: إعلان "الطوارئ" إجراء ضروري​ للحفاظ على أمننا

01:35 م الأحد 22 أكتوبر 2017

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- أحمد علي:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه في ظل الظروف التي تمر بها في المرحلة الراهنة، اتخذ المجلس قرار بالموافقة على قرار إعلان حالة الطوارى بالبلاد لمدة 3 أشهر، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بإعلانها.

وأضاف إسماعيل- في كلمته أمام البرلمان اليوم: "أحيطكم علما بذلك القرار وفقًا لنصوص الدستور، وذلك للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارى بالبلاد".

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "القرار إجراء ضروري، شأنننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة أرتأت ضرورة لإعلان حالة الطوارى لحفظ امنها ومواجهة الإرهاب الذي يواجهها".

واستطرد: " تتعهد بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا في أضيق الحدود، مع العمل على حماية الحريات العامة للمواطنين، فمصر كانت ومازالت تحارب الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا لمواجهته".

 

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