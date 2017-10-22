رئيس الوزراء: إعلان "الطوارئ" إجراء ضروري للحفاظ على أمننا
رئيس الوزراء: إعلان "الطوارئ" إجراء ضروري للحفاظ على أمننا
01:35 م الأحد 22 أكتوبر 2017
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتب- أحمد علي:
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه في ظل الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، اتخذ المجلس قرار بالموافقة على قرار إعلان حالة الطوارى بالبلاد لمدة 3 أشهر، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بإعلانها.
وأضاف إسماعيل- في كلمته أمام البرلمان اليوم: "أحيطكم علما بذلك القرار وفقًا لنصوص الدستور، وذلك للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارى بالبلاد".
وتابع رئيس مجلس الوزراء: "القرار إجراء ضروري، شأنننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة أرتأت ضرورة لإعلان حالة الطوارى لحفظ امنها ومواجهة الإرهاب الذي يواجهها".
واستطرد: "الحكومة تتعهد بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا في أضيق الحدود، مع العمل على حماية الحريات العامة للمواطنين، فمصر كانت ومازالت تحارب الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا لمواجهته".
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