رئيس الوزراء: إعلان "الطوارئ" إجراء ضروري​ للحفاظ على أمننا

كتب- أحمد علي:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه في ظل الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، اتخذ المجلس قرار بالموافقة على قرار إعلان حالة الطوارى بالبلاد لمدة 3 أشهر، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بإعلانها.

وأضاف إسماعيل- في كلمته أمام البرلمان اليوم: "أحيطكم علما بذلك القرار وفقًا لنصوص الدستور، وذلك للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارى بالبلاد".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "القرار إجراء ضروري، شأنننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة أرتأت ضرورة لإعلان حالة الطوارى لحفظ امنها ومواجهة الإرهاب الذي يواجهها".

واستطرد: "الحكومة تتعهد بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا في أضيق الحدود، مع العمل على حماية الحريات العامة للمواطنين، فمصر كانت ومازالت تحارب الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا لمواجهته".