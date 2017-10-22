والد النقيب الحايس عن "تسجيلات موسى": مفبركة.. ارحمونا

كتب – محمود رمزى:

ندد الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، بالتسجيلات المزعومة عن حادث الواحات، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، مؤكدا أنها "كاذبة ومفبركة".

وقال "الحايس"، في تصريح لـ"مصراوي": "قبل بث تسجيلات كاذبة، اسألوا وزارة الداخلية عن تاريخ محمد الحايس المشرف طوال خدمته منذ 2011 وحتى الآن"، موضحا: "ابني كان بيتكرم مرتين كل شهر، وتاريخه معروف، ولو استشهد باحتسبه عند الله شهيدا". واختتم حديثه قائلا: "ارحمونا من الكلام المسيء".

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صرح بأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج بالفضائيات، من تسجيلات صوتية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة. وأشار مركز الإعلام الأمني في بيانه إلى أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، ويعكس عدم مسئولية مهنية.

وأهابت وزارة الداخلية عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات. ​