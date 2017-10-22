أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

والد النقيب الحايس عن "تسجيلات موسى": مفبركة.. ارحمونا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

والد النقيب الحايس عن "تسجيلات موسى": مفبركة.. ارحمونا

01:32 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الشهيد النقيب محمد الحايس

كتب – محمود رمزى:

ندد الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، بالتسجيلات المزعومة عن حادث الواحات، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، مؤكدا أنها "كاذبة ومفبركة".

وقال "الحايس"، في تصريح لـ"مصراوي": "قبل بث تسجيلات كاذبة، اسألوا وزارة الداخلية عن تاريخ محمد الحايس المشرف طوال خدمته منذ 2011 وحتى الآن"، موضحا: "ابني كان بيتكرم مرتين كل شهر، وتاريخه معروف، ولو استشهد باحتسبه عند الله شهيدا". واختتم حديثه قائلا: "ارحمونا من الكلام المسيء". 

كان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صرح بأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج بالفضائيات، من تسجيلات صوتية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة. وأشار مركز الإعلام الأمني في بيانه إلى أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، ويعكس عدم مسئولية مهنية.

وأهابت وزارة الداخلية عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات. ​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء: العمليات الإرهابية تشير إلى أن على الطريق الصحيح

    أخبار

  • بالصور- رئيس الوزراء يستعرض أمام "النواب" أسباب إعلان حالة الطوارئ

    أخبار

  • رئيس مجلس النواب: نعد قانونًا لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

    أخبار

  • هاشتاج أحمد موسى يتصدر "تويتر"

    أخبار

إعلان

164dc74ab6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل