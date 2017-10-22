إحالة طبيبين للتحقيق في المنوفية
إحالة طبيبين للتحقيق في المنوفية
01:46 م الأحد 22 أكتوبر 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
قرر الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة أخصائي حميات منوف للشئون القانونية لتركه العمل، بالإضافة إلى معاون مستشفى صدر منوف لإخلاله بالعمل وواجبات وظيفته.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة، على المركز الصحي بمنوف، ومستشفيات منوف العام، وصدر منوف ورمد منوف ومستشفى سرس الليان.
ووجه عثمان، بسرعة الانتهاء من الإصلاحات الجارية بالمركز الصحي بمنوف، وتفعيل عيادة الأسنان والآشعة.
كما قرر إحالة سائق سيارة عيادة طبيه متنقلة، إلى الشئون القانونية لوجود السيارة خارج نطاق العمل.
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