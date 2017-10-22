بالصور.. وفد صيني يتفقد موقع إنشاء مجمع للغزل بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، إنه يجرى دراسة شاملة لشبكة الطرق التي تخدم منطقة "قوتة" الصناعية الجديدة، لافتا إلى أن العمل بالمبنى الإداري للمنطقة أوشك على الانتهاء، كما يجري حاليا توصيل خط 300 مم لمياه الشرب، كما يتم التنسيق مع شركة الكهرباء لتوصيل خط 8 ميجا للمجمع الصناعي المقرر البدء في إنشائه خلال الفترة المقبلة بنظام المطور الصناعي، وهو عبارة عن 260 مصنعا بمساحات مختلفة تتراوح بين 300 إلى 500 متر يتم تسليمها جاهزة البناء للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 80 محلا تجاريا.

وأضاف محافظ الفيوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، للدور الكبير الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن وفدًا من 27 مستثمرًا صينيًا، زار منطقة "قوتة" الصناعية لدراسة إقامة مجمع عملاق لصناعات الغزل والنسيج على مساحة 2 مليون متر مربع.

وأوضح المهندس مجدي البحيري مدير عام منطقة قوته الصناعية، أن الوفد الصيني تفقد مكان تنفيذ المشروع، بحضور المهندسة أماني مؤمن مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لشئون الترويج الصناعي.

يذكر أن منطقة "قوتة" الصناعية بالفيوم قد صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 976 لسنة 1998، وتمتد على مساحة 9 ملايين متر مربع وتشمل 9 قطاعات للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية، وصناعات الورق والغزل والنسيج ومواد البناء، فضلاً عن المناطق الترفيهية ومنافذ البيع والمساحات الخضراء.