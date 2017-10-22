برحلة عمرة وإعانة مالية.. تكريم أسرة شهيد هجوم العريش بكفر الشيخ (صور)
برحلة عمرة وإعانة مالية.. تكريم أسرة شهيد هجوم العريش بكفر الشيخ (صور)
01:38 م الأحد 22 أكتوبر 2017
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كفر الشيخ - إسلام عمار:
كرّم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أسرة الشهيد "عبداللاه عبدالنبي أبو زيد"، ابن قرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، الذي استشهد خلال مواجهات مع الإرهابين في حادث العريش الإرهابي، بمنحهم رحلة عمرة، وصرف إعانة مالية عاجلة.
كما قرر محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم الشهيد، على مدرسة قرية منية مسير الابتدائية، مسقط رأسه، تخليدًا لذكراه.
وقال المحافظ في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الشهيد قدم أغلى مايملك، وهي نفسه من أجل هذا الوطن، وهذا أقل مايمكن أن نقدمه لهم.
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