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مصر تترأس مجلس وزراء النقل العرب.. و"عرفات": نسعى لتطوير القطارات والموانئ (صور)

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مصراوي Masrawy

تترأس مجلس وزراء النقل العرب.. و"عرفات": نسعى لتطوير القطارات والموانئ (صور)

01:31 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

تسلمت مصر رئاسة الدورة الـ 30 لمجلس وزراء النقل العرب، خلفًا لدولة ليبيا، اليوم الأحد، والتي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور 8 من وزراء النقل العرب وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية.

وترأس الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، اجتماع مجلس وزراء العرب، والذي استعرض مشروع جـدول أعمـال الـدورة الـ 30 المعتمد من مكتبه التنفيذي، والذي تم إقراره من قبل الوزراء والحضور.

وقال "عرفات"، إن مصر تعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل، حيث تعمل على تطوير السكة الحديد والموانئ المصرية، والطرق والكباري وتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق ومشروعات قطاع الطيران.

وأشار إلى أن المشاركة اجتماع وزراء النقل العرب يأتي في ظل الاهتمام الذي توليه المصرية لتطوير قطاع النقل، لافتًا إلى أن اجتماعات المجلس تناولت بعض القضايا الهامة التي تتعلق بكافة وسائل النقل المختلفة.

وأوضح الوزير أنه تم بحث ودراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام وبحث تحسين سلامة الطرق وتسهيل التجارة في العالم العربي، بالإضافة إلى إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق فى الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية.

واستعرض "عرفات" نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي السادس للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 6" ودراسة المتطلبات المستقبلية الخاصة بتموين السفن طبقا للاتفاقيات الدولية وتطبيقها فى الدول العربية وكذلك إنشاء البوابة الالكترونية العربة للنقل البحري.

ولفت وزير النقل إلى أنه تم بحث مشروع تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوى العربية لعام 1979 وبحث تفعيل التبادل التجاري بين الدول العربية عن طريق الصفقات المتكافئة.

وأضاف وزير النقل المصري أن اجتماع المجلس شهد تفاهمًا عربيًا في كثير من الرؤى ودعم النقل في مختلف المجالات وأن الاجتماعات تأتى في المقام الأول بهدف تنمية التعاون العربي في مجالات قطاع النقل.

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