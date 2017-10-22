والد الضابط المفقود في اشتباكات الواحات: «معرفش مكانه»

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بين قلق ورجاء، يترقب أهالي قرية كفر النعمان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، معرفة مصير النقيب محمد علاء الدين الحايس، بعدما أعلنت وزارة الداخلية استمرار أعمال البحث عنه عقب مشاركته في مأمورية الكيلو 135 بطريق الواحات، التي أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا.

أحمد نور، أحد أهالي القرية، أكد أن الضابط المفقود هو نجل المهندس علاء الحايس، انتقل للإقامة بمحافظة الجيزة منذ 10 سنوات، وله شقيقين، مشيرًا إلى أن أسرته معروفة بحسن الخلق والتفوق العلمي، وأنه اعتاد زيارة جدته لأبيه التي تقيم في القرية.

والد النقيب محمد أكد لـ"التحرير"، أن نجله لا يزال مفقودًا منذ اشتباكات الواحات، موضحًا أنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الداخلية لمعرفة مصيره.

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وأشار عبد الغني الحايس، نجل عم النقيب محمد، إلى أن ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول استشهاده غير صحيح، لافتًا بأن مندوب من وزارة الداخلية تواصل مع والد "الحايس" في الخامسة صباح أمس السبت، أبلغه باستشهاد نجله، وسأله عن ترتيب الجنازة دول وصول الجثمان.

النقيب محمد الحايس التحق بكلية الشرطة، وتخرّج عام 2011، ليلتحق بأحد الأقسام الشرطية وتم تصعيده إلى العمل كمعاون مباحث بإدارة البحث الجنائي بالجيزة، كما عمل في أقسام الهرم، العمرانية، وثان أكتوبر.