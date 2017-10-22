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عودة 291 مصريًا ووصول 128 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

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عودة 291 مصريًا ووصول 128 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم عودة 291 مصريًا ووصول 128 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

التحرير

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أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عن عودة 291 مصريًا ووصول 128 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقال مدير الأمن في تصريح له اليوم الأحد: إن "المنفذ استقبل 291 مصريًا بينهم 255 وصولا شرعيا و36 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 1124 شخصًا بينهم 307 مصريين و817 ليبيًا"، مؤكدًا سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

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وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 125 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وصول 128 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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التحرير

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