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1.7 مليار جنيه خسائر «أورانج» بسبب التعويم وزيادة تكاليف التشغيل

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1.7 مليار جنيه خسائر «أورانج» بسبب التعويم وزيادة تكاليف التشغيل 1.7 مليار جنيه خسائر «أورانج» بسبب التعويم وزيادة تكاليف التشغيل

التحرير

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أعلنت شركة أورانج عن تكبدها خسائر مالية تصل إلى 1.769 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقابل 132.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، أن سبب الخسائر يرجع إلى زيادة القروض، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة بمعدل 600 نقطة أساسية خلال 2017، مما أثر على إجمالي تكاليف الاقتراض.

وبلغت الإيرادات 8 مليارات و824 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2017 مقابل 8 مليارات و378 مليون جنيه مصري في 30 سبتمبر 2016 بنسبة نمو 5.33%، وبلغ مجمل الربح 6 مليارات و871 مليون جنيه مصري في 30 سبتمبر 2017 مقابل 6 مليارات و522 مليون جنيه مصري في 30 سبتمبر 2016 بنسبة نمو 5.34%.

ورجعت الشركة ارتفاع التكاليف التشغيلية إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى زيادة معدلات التضخم، بالإضافة إلى تحمل الشركة تكاليف مرتفعة خلال الفترة الأخيرة نتيجة استيراد المكونات الأساسية من الخارج.

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وبلغت الإيرادات المجمعة لأورانج 9 مليارات جنيه و352 مليون جنيه مصري في 30 سبتمبر 2017 مقابل 8 مليارات و801 مليون جنيه مصري في 30 سبتمبر 2016 بنسبة نمو 6.26%، بينما بلغ مجمل الربح المجمع 7 مليارات و147 مليون جنيه مصري في 30 سبتمبر 2017 مقابل 6 مليارات و735 مليون جنيه مصري في 30 سبتمبر 2016 بنسبة نمو 6.12%.

وفي يوليو الماضي وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أورانج مصر للاتصالات، على إبرام عقد تمويلى جديد مع شركة "إم تى تليكوم إس سى آر ال"، المساهم الرئيسى بالشركة، بشأن الحصول على قرض مساند بقيمة 250 مليون يورو، يستحق فى 21 ديسمبر لعام 2020، وبمعدل فائدة بلغ 7.7% سنويا.

وأكدت الشركة في بيانها أن برنامج التحول الذي قامت به مكنها من مواجهة آثار التضخم جزئيا، وزيادة تكاليف الطاقة، مشيرة إلى أن إطلاق الشركة للأنظمة الجديدة يجتذب الكثير من العملاء الجدد ويعزز إيرادات الشبكة، موضحة أنه بعد تلقي الترددات الجديدة، تستطيع الشركة الآن تقديم سرعة أسرع لإنترنت الجيل الرابع والحفاظ على زيادة قاعدة عملائها.

 

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التحرير

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