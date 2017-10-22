تزوجت فنانًا شهيرًا واعتزلت الفن.. 6 معلومات عن «نفيسة» بطلة «المتزوجون»

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بعد غياب دام لسنوات طويلة واعتزال عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي ظهرت الفنانة راوية سعيد، الشهيرة بدور نفيسة بمسرحية "المتزوجون"، مع الفنان إدوارد في برنامجه "القاهرة اليوم" الخميس الماضي.

ونستعرض فيما يلي عددًا من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "راوية"..

1- دخلت راوية سعيد مجال التمثيل في فترة السبعينيات، وكان أول أعمالها فيلم التلاقي عام 1974.

2- هي شقيقة الفنانة الراحلة ميرفت سعيد.

3- شاركت في عدة أعمال درامية، من أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية"، و"غدا تتفتح الزهور"، و"سقطت في بحر العسل".

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4- رغم مشاركتها في عدة أعمال فنية، فإنها اشتهرت بدور "نفسية" في مسرحية "المتزوجون"، مع عمالقة الفن سمير غانم، جورج سيدهم، شيرين، نجاح الموجي وغيرهم.

5- لا يعرف الكثيرون أن الفنانة راوية سعيد هي زوجة الفنان الكبير رياض الخولي.

6- لم يكن ظهورها مع "إدوارد" يوم الخميس الماضي الأول بعد اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، حيث ظهرت في عام 2015 في عزاء والدة زوجها "رياض الخولي".