بالصور- رئيس الوزراء يستعرض أمام "النواب" أسباب إعلان حالة الطوارئ

رئيس جامعة الأزهر: نقف يدًا واحدة مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب- صور

كتب- أحمد علي:

استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أسباب إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017.

وقال إسماعيل- خلال كلمته: "الوجه القبيح للإرهاب يطل كل وقت بعد تحقيق أي إنجاز، بهدف تقويض عمليات التنمية"، مؤكدا أن العمليات الإرهابية تشير إلى أن مصر ماضية في الطريق الصحيح.

​وكانت اشتباكات وقعت الجمعة، بمنطقة الكيلو 135 بالواحات البحرية أسفرت عن استشهاد 16 ضابطًا ومجندًا، ومقتل 15 إرهابيًا.

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