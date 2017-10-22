بالصور- رئيس الوزراء يستعرض أمام "النواب" أسباب إعلان حالة الطوارئ
بالصور- رئيس الوزراء يستعرض أمام "النواب" أسباب إعلان حالة الطوارئ
01:25 م الأحد 22 أكتوبر 2017
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رئيس جامعة الأزهر: نقف يدًا واحدة مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب- صور
كتب- أحمد علي:
استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أسباب إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017.
وقال إسماعيل- خلال كلمته: "الوجه القبيح للإرهاب يطل كل وقت بعد تحقيق أي إنجاز، بهدف تقويض عمليات التنمية"، مؤكدا أن العمليات الإرهابية تشير إلى أن مصر ماضية في الطريق الصحيح.
وكانت اشتباكات وقعت الجمعة، بمنطقة الكيلو 135 بالواحات البحرية أسفرت عن استشهاد 16 ضابطًا ومجندًا، ومقتل 15 إرهابيًا.
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