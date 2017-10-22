انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق الأقصر بسبب كسر في الخط الرئيسي

الأقصر - محمد محروس:

انقطاع المياه عن منطقتي المدامود ومنشاة العماري شمال الأقصر، اليوم الأحد، بسبب كسر مفاجئ فى الخط الرئيسي بقطر 12 بوصة.

وقال بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر أنه فور ورود بلاغات لغرفة عمليات الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بوجود كسر مفاجئ بخط 12 بوصة بطريق المنشاة الجولف تم قطع المياه عن منطقتى المدامود ومنشاة العمارى لأعمال الإصلاح .