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انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق الأقصر بسبب كسر في الخط الرئيسي

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مصراوي Masrawy

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق الأقصر بسبب كسر في الخط الرئيسي

01:02 م الأحد 22 أكتوبر 2017

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق الأقصر بسبب كسر في الخط الرئيسي

أرشيفية

الأقصر - محمد محروس:

انقطاع المياه عن منطقتي المدامود ومنشاة العماري شمال الأقصر، اليوم الأحد، بسبب كسر مفاجئ فى الخط الرئيسي بقطر 12 بوصة.

وقال بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر أنه فور ورود بلاغات لغرفة عمليات الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بوجود كسر مفاجئ بخط 12 بوصة بطريق المنشاة الجولف تم قطع المياه عن منطقتى المدامود ومنشاة العمارى لأعمال الإصلاح .

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