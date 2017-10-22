أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

7 أشياء خطرة اعتاد الأجانب فعلها في الماضي..منها إرسال الأطفال بالبريد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

7 أشياء خطرة اعتاد الأجانب فعلها في الماضي..منها إرسال الأطفال بالبريد

01:16 م الأحد 22 أكتوبر 2017

 كتب - فاطمة خالد:

 "إرسال الأطفال بالبريد"، و"حدائق حيوان بشرية"، أشياء رغم خطورتها كانت تتم في الماضي بشكل معتاد في أوروبا، وبشكل قانوني.

وبحسب ما ذكره موقع "برايت سايت" الأمريكي الترفيهي، هناك 7 أشياء خطرة اعتادوا فعلها في الماضي، لم يعد لها وجود الآن، وهي:

 

1- إرسال الأطفال بالبريد

في بداية القرن العشرين، كان الأمريكيون يرسلون أبنائهم بالبريد، حيث كان يتم وضعهم في أكياس قماش أثناء نقلهم، الأمر الذي قانونيا في ذلك الوقت، ويكلف 15 سنتًا.

 

إرسال الأطفال بالبريد

2- وضع الأطفال في أقفاص

في الثلاثينات، كانت الأقفاص السلكية شائعة جدا بين العائلات البريطانية، وبمساعدة فتحات الأسلاك، يمكن للأطفال أن يتنفسوا الهواء بينما الأمهات مشغولات بالواجبات منزلية.

أقفاص الأطفال

3-العلاج بطرق قاتلة

كان الأطباء، منذ وقت ليس ببعيد، ليس لديهم فكرة عن التطهير والتعقيم، فكانوا يعتمدون إراقة الدماء كعلاج لجميع الأمراض، وقطع اللسان، بالإضافة إلى استئصال الفخذ والعلاج بالصدمة الكهربائية.

حتى الأطباء الأكثر نجاحا في ذلك الوقت، مثل جراح العظام لويس سير (في الصورة مع المريضة)، أجرى الكثير من العمليات مع نتائج قاتلة.

العلاج بطرق قاتلة

4- اللعب بمواد إشعاعية 

في الخمسينات، كان يتم التعامل مع الإشعاع على أنه شيء آمن، مثل المختبر المصغر في الصورة، وكان من الألعاب المسموح بها "البولونيوم" الحقيقي و"اليورانيوم" بكميات صغيرة.

 

ألعاب مشعة

5- وضع البشر في حدائق حيوانات

تهدف حدائق الحيوان البشرية، كما كان يطلق عليها، إلى إظهار الناس من آسيا وأفريقيا دليلًا على نظرية التطور لـ"داروين".

في الصورة، يمكنك أن ترى حديقة حيوان بشرية بلجيكية في عام 1958.

حديقة حيوان بشرية

6- جمع أجزاء من الأجسام البشرية

بخلاف الوقت الحاضر، فإن في الماضي كان من العادي أن تجد بعض الناس يجمعون إجزاء من أجسام بشرية، حتى أن الجنود كانوا يعدون من الحرب بواحدة من جماجم أعدائهم.

في الصورة بحارًا أمريكيًا، خلال الحرب العالمية الثانية، محتفظ بجمجمة جندي ياباني.

جمع أجزاء من الأجسام البشرية 

7- نصائح طبية بالتدخين أثناء الحمل

قبل 70 عامًا، أوصى الأطباء الأمريكيين الحوامل بالتدخين للتخلص من الإمساك.

 

 

 

سجائر للحوامل

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون