7 أشياء خطرة اعتاد الأجانب فعلها في الماضي..منها إرسال الأطفال بالبريد

مصراوي Masrawy

كتب - فاطمة خالد:

"إرسال الأطفال بالبريد"، و"حدائق حيوان بشرية"، أشياء رغم خطورتها كانت تتم في الماضي بشكل معتاد في أوروبا، وبشكل قانوني.

وبحسب ما ذكره موقع "برايت سايت" الأمريكي الترفيهي، هناك 7 أشياء خطرة اعتادوا فعلها في الماضي، لم يعد لها وجود الآن، وهي:

1- إرسال الأطفال بالبريد

في بداية القرن العشرين، كان الأمريكيون يرسلون أبنائهم بالبريد، حيث كان يتم وضعهم في أكياس قماش أثناء نقلهم، الأمر الذي قانونيا في ذلك الوقت، ويكلف 15 سنتًا.

2- وضع الأطفال في أقفاص

في الثلاثينات، كانت الأقفاص السلكية شائعة جدا بين العائلات البريطانية، وبمساعدة فتحات الأسلاك، يمكن للأطفال أن يتنفسوا الهواء بينما الأمهات مشغولات بالواجبات منزلية.

3-العلاج بطرق قاتلة

كان الأطباء، منذ وقت ليس ببعيد، ليس لديهم فكرة عن التطهير والتعقيم، فكانوا يعتمدون إراقة الدماء كعلاج لجميع الأمراض، وقطع اللسان، بالإضافة إلى استئصال الفخذ والعلاج بالصدمة الكهربائية.

حتى الأطباء الأكثر نجاحا في ذلك الوقت، مثل جراح العظام لويس سير (في الصورة مع المريضة)، أجرى الكثير من العمليات مع نتائج قاتلة.

4- اللعب بمواد إشعاعية

في الخمسينات، كان يتم التعامل مع الإشعاع على أنه شيء آمن، مثل المختبر المصغر في الصورة، وكان من الألعاب المسموح بها "البولونيوم" الحقيقي و"اليورانيوم" بكميات صغيرة.

5- وضع البشر في حدائق حيوانات

تهدف حدائق الحيوان البشرية، كما كان يطلق عليها، إلى إظهار الناس من آسيا وأفريقيا دليلًا على نظرية التطور لـ"داروين".

في الصورة، يمكنك أن ترى حديقة حيوان بشرية بلجيكية في عام 1958.

6- جمع أجزاء من الأجسام البشرية

بخلاف الوقت الحاضر، فإن في الماضي كان من العادي أن تجد بعض الناس يجمعون إجزاء من أجسام بشرية، حتى أن الجنود كانوا يعدون من الحرب بواحدة من جماجم أعدائهم.

في الصورة بحارًا أمريكيًا، خلال الحرب العالمية الثانية، محتفظ بجمجمة جندي ياباني.

7- نصائح طبية بالتدخين أثناء الحمل

قبل 70 عامًا، أوصى الأطباء الأمريكيين الحوامل بالتدخين للتخلص من الإمساك.