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ضبط 8 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة المعادي

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مصراوي Masrawy

ضبط 8 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة المعادي

01:18 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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كتب - فتحي سليمان:

تمكنت أجهزة أمن القاهرة، من ضبط عدد من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قبل انتقامهم من تاجر بمنطقة المعادي.

البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة المعادي، بطريق الأوتوستراد أمام محطة وقود توتال ـ دائرة القسم تلاحظ له تجمع عدد من الأشخاص وبحوزة أحدهم سلاح ناري طبنجة بضبطهم، تبين أنهم كل من "محمد.ج"، 29 سنة، حاصل على دبلوم صنائع، وبحوزته طبنجة، و5 طلقات من ذات العيار، و"بدر.ز"، 39 سنة، صاحب محلات بزار والمطلوب التنفيذ عليه في "مخدرات"، والمقضي فيها بالحبس سنة، و"قناوي.م"، 38 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و "أنور.أ"، 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض، "مطواة"، ورضا خلف، 28 سنة، عاطل، و"محمد عبد المنعم ، 39 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير.

كما تم ضبط "عمر.م"، 30 سنة، حاصل على دبلوم صنائع، و"أحمد.ع"، 39 سنة، صاحب صالة ألعاب رياضية، وبحوزتهما سيارتان وبمناقشتهم عن سبب تواجدهم بمكان الضبط وحيازتهم للمضبوطات أقر الثاني بأنه نظر لوجود خلافات مالية بين أحد أصدقائه ويدعى "عبد الغني.م"، 52 سنة، تاجر أسماك، وشخص يدعى "هاني.ب"، مقيم محافظة المنيا (جاري ضبطهما) على إثر شراكة بينهما في شراء لوط سيارات من مدينة الإسماعيلية منذ 8 أشهر، ونظراً لعدم حيازة صديقه لسجل تجاري والأوراق اللازمة لدخول المزاد قام بدفع مبلغ مليون جنيه باسم شريكه.

وعقب حصول الأخير على المزاد تصرف في السيارات بالبيع دون الرجوع له وماطله في تسديد المبلغ وأنهما اتفقا على التقابل اليوم داخل مقر إحدى شركات النظافة لحل الخلاف بينهما وأنه حضر صحبة باقي المتهمين للتدخل في حالة مماطلة هاني براي في رد المبلغ.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بالفحص واعترفوا بحيازة الأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر مع "هاني.ب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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