أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

بالصور - مقتل نجمة "ذا فويس" على يد زوجها وانتحاره

Google+ Print
بالصور - مقتل نجمة "ذا فويس" على يد زوجها وانتحاره بالصور - مقتل نجمة "ذا فويس" على يد زوجها وانتحاره

ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمة النسخة الكمبودية من "ذا فويس" سان سريلاي، قتلت في جريمة مروّعة على يد زوجها السابق، قبل ان يقدم على الانتحار. 
 
وفي المعطيات الأولية، أطلق شاي رين (53 عاماً) النار على سريلاي في احدى عيادات التجميل في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.
 
ورفضت شرطة العاصمة الإعلان عن المزيد من التفاصيل بسبب سير التحقيقات حالياً.
 
وأظهرت مقاطع مصورة بعدسة كاميرا مراقبة، أن سريلاي تحدثت مع رين على مدخل عيادة التجميل قبل وقوع الجريمة.
 
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا 3 أو 4 طلقات نارية.
 
وقالت شقيقة الضحية، سان كونغ كيا، أن الراحلة انفصلت عن زوجها بسبب دخولها "ذا فويس"، لافتةً الى غيرة زوجها المرضية التي زادت من سوء العلاقة بينهما، والذي لم يكن راضياً عن انضمامها الى البرنامج.
نتيجة بحث الصور عن سان سريلاي
نتيجة بحث الصور عن سان سريلاي
 
 
 
المصدر : لها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع