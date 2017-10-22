بالصور - مقتل نجمة "ذا فويس" على يد زوجها وانتحاره

شيماء مصطفى

ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمة النسخة الكمبودية من "ذا فويس" سان سريلاي، قتلت في جريمة مروّعة على يد زوجها السابق، قبل ان يقدم على الانتحار.

وفي المعطيات الأولية، أطلق شاي رين (53 عاماً) النار على سريلاي في احدى عيادات التجميل في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

ورفضت شرطة العاصمة الإعلان عن المزيد من التفاصيل بسبب سير التحقيقات حالياً.

وأظهرت مقاطع مصورة بعدسة كاميرا مراقبة، أن سريلاي تحدثت مع رين على مدخل عيادة التجميل قبل وقوع الجريمة.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا 3 أو 4 طلقات نارية.

وقالت شقيقة الضحية، سان كونغ كيا، أن الراحلة انفصلت عن زوجها بسبب دخولها "ذا فويس"، لافتةً الى غيرة زوجها المرضية التي زادت من سوء العلاقة بينهما، والذي لم يكن راضياً عن انضمامها الى البرنامج.

المصدر : لها

شبكةعيونالإخبارية

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