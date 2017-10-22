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"إيجاس" ترفع أسعار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 800 جنيه

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"إيجاس" ترفع أسعار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 800 جنيه "إيجاس" ترفع أسعار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 800 جنيه

قررت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"  - التابعة لوزارة البترول، زيادة توصيل الغاز الطبيعى لعملاء المنازل بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل لتصبح 1800 جنيه للعميل.
 
وقالت شركة غاز – إحدى شركات قطاع البترول -  فى خطاب للبورصة، إن الشركة القابضة  "إيجاس" ستتحمل قيمة هذه الزيادة اعتبار من 1/7/2017 الماضى.
 
وقالت  غاز مصر فى بيانها، إن عدد عملاء المشروع التى تقوم الشركة بتنفيذها سنويا يصل إلى نحو 150 ألف عميل.
 
وأكدت الشركة، أن هذه الزيادة وجميع التوسعات والخطط المستقبلية تم أخذها فى الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة لسهم الشركة.
 
 
 
المصدر : اليوم السابع

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