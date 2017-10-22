تأجيل محاكمة الضابطين المتهمين بـ "قتل محامي المطرية" لـ 10 ديسمبر
تأجيل محاكمة الضابطين المتهمين بـ "قتل محامي المطرية" لـ 10 ديسمبر
01:04 م الأحد 22 أكتوبر 2017
محاكمة الضابطين المتهمين بقتل محامي المطرية
كتب - صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الضابطين بـ"مقتل محامي المطرية"، لجلسة 10 ديسمبر المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة الضابطين المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تعذيب المحامي كريم حمدي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، لتقضي محكمة جنايات القاهرة بسجنهما خمسة سنوات، لتعود محكمة النقض وتٌقرر إعادة محاكمتهما امام دائرة مغايرة عن التي أصدرت حكم أول درجة.
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