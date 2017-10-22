تأجيل محاكمة الفنان عمرو واكد بتهمة تحطيم سيارة طالب جامعي لـ 28 أكتوبر

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الممثل عمرو واكد، لاتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعي أمام منزله، لجلسة 28 أكتوبر؛ للإعلان.

وكانت نيابة الدقي أخلت سبيل الفنان، بكفالة 5 آلاف جنيه، 17 سبتمبر، في الاتهام الموجه إليه، بإحداث تلفيات فى سيارة طالب، وهي التهمة التي أنكرها.

وذكر الطالب المجني عليه أمام الرائد هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أنه ركن سيارته بالشارع، وتوجه للجلوس في كافيه مجاور، ثم فوجئ بالفنان عمرو واكد يحدث تلفيات بسيارته، عبارة عن كسر بالزجاج الأمامي، والمرآة، مدعيا أنه ركن السيارة أمام مدخل الفيلا التي يقيم بها، ما أدى لإغلاق المدخل، وطالب مقدم البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه الفنان.