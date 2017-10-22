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رئيس مجلس النواب: نعد قانونًا لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب: نعد قانونًا لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

01:10 م الأحد 22 أكتوبر 2017

رئيس مجلس النواب: نعد قانونًا لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيعمل على إقرار قانون لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية، ليتم مناقشته وإقراره على وجه السرعة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالعال، خلال كلمته فى الجلسة العامة اليوم الأحد، سيكون لذلك القانون أولوية كبيرة بالبرلمان في الأيام المقبلة.

وأضاف عبدالعال: "لاغنى عن العمل بقانون الطوارئ في ذلك التوقيت، لافتا إلى أن الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب الذي يهدد الجميع".

واستطرد: "هناك متناسين بأن قانون الطوارئ لا يواجه سوى جماعات الظلام، وسبقتنا دول عديدة تعشق الحرية، لكنها جمعت كل القوانين في قانون يسمى قانون مكافحة الإرهاب".

وطالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب، بضرورة العمل على مواجهة الإشاعات التي تستغل كل حادث في الحرب النفسية للنيل من الثقة القائمة بين الشعب المصري.

وأكد النائب- في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان- أن مصر طوال تاريخها تعرضت لتحديات جسيمة، فمصر هي من أراحت العالم من حرب الهكسوس أيام الفراعنة.

وشدد أن هناك أياد كارهة تسعى لهدم الوطن، إلا أن الشعب المصري قادر على المواجهة من خلال مساندته القوات المسلحة والشرطة.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب: "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن الحادث لا أساس له من الصحة".

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