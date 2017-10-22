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رئيس جامعة الأزهر: نقف يدًا واحدة مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب- صور

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة الأزهر: نقف يدًا واحدة مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب- صور

01:06 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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تفاصيل اجتماع "تضامن النواب" لبحث دور المجتمع المدني في تنمية الإبداع

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- محمود بكار:

نظمت جامعة الأزهر ظهر الأحد، وقفة تضامنية صامتة مع قوات الشرطة والجيش، ودعما لهما ضد الإرهاب أمام مبنى الإدارة بمدينة نصر.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الوقفة هي صورة رمزية للتضمن مع القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات له على هامش مشاركته في الوقفة: "سنتضامن مع كل من يدافع عن الوطن ضد الإرهاب الأسود الغاشم الذى يريد أن ينال من وحدتنا".

وتابع المحرصاوي: "نحن يدا واحدة مع الجيش والشرطة، مرددًا: "معا ضد الإرهاب معا ضد التطرف".

شارك في الوقفة أحمد عباس الأمين العام لجامعة الأزهر، وعدد من القيادات وعمداء الكليات، والعشرات من طلاب التربية العسكرية.

كانت كليات جامعة الأزهر بمدينة نصر، قد بدأت اليوم الدراسي بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث الواحات، قبيل المحاضرات.​

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