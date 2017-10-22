شروط غير تقليدية للعمل في "ديزنى لاند".. منها "عدم الانحناء للناس"

شروط غير تقليدية للعمل في "ديزنى لاند".. منها "ع

كتبت - ريم ياسر:

تضع مؤسسة "ديزني لاند" الترفيهية، لائحة من الشروط التى تبدو غريبة أو غير مألوفة لمن يقبل على العمل بها، ذكرتها الشركة على موقعها الإلكتروني.

1- تمنع البنات من قص أو تخفيف حجم الحواجب.

2- يحذر نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ارتداء أزياء العمل.

3- يمنع الرجال من إطالة شعرهم حتى الكتفين.

4- إذا تقيأ أحد الزوار سريعًا ما يتصل العمال بالمسعفين دون ذكر كلمة (قيء)، وذلك لأنه لا يسمح النطق بها مطلقًا في ديزني لاند.

5- يرفض المتقدمين الذين يحملون وشم على أجسادهم.

6- يحذر لمس القمامة باليد.

7- ممنوع الانحاء لأى شخص حتى وإن كان على سبيل التحية.