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دقيقة حداد على "شهداء الواحات" بمجلس وزراء النقل العرب في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

دقيقة حداد على "شهداء الواحات" بمجلس وزراء النقل العرب في الإسكندرية

01:01 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأ وزراء النقل العرب فاعليات الدورة الـ 30 لمجلس وزراء النقل العرب، صباح اليوم الأحد، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث الواحات.

ويحضر الاجتماع 8 من وزراء النقل العرب بدول " وتونس والأردن والعراق والسودان وليبيا وفلسطين واليمن"، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبي قير بالإسكندرية.

وأسفرت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة المصرية في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، سعي الأكاديمية لأداء مهمتها الأساسية كمنارة للعلم.

ووصف "عبدالغفار" الأكاديمية بأنها أحد أهم المعالم حيث الناجحة في مجال العمل العربي المشترك لتجهيز الكوادر العربية، لافتا إلى أن الأكاديمية تقدمت أكثر من 3 آلاف مركز على مستوى جامعات العالم.

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