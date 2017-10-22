أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد استعدادات الاحتفال بمولد "مارجرجس" بالرزيقات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد استعدادات الاحتفال بمولد "مارجرجس" بالرزيقات

12:51 م الأحد 22 أكتوبر 2017

  • عرض 10 صورة

    9526cb2ba4.jpg

  • عرض 10 صورة

    83a468d8c8.jpg

  • عرض 10 صورة

    33d28b1734.jpg

  • عرض 10 صورة

    0d603db166.jpg

  • عرض 10 صورة

    008826c905.jpg

  • عرض 10 صورة

    b1453b7b37.jpg

  • عرض 10 صورة

    7c2e852377.jpg

  • عرض 10 صورة

    92990d9d9e.jpg

  • عرض 10 صورة

    339ee688b9.jpg

  • عرض 10 صورة

    2f91dd5eed.jpg

إعادة الألبوم

أهمها طريق الحرير.. 19 بندا على مائدة اجتماعات وزراء النقل العرب

الألبوم التالى

أهمها طريق الحرير.. 19 بندا على مائدة اجتماعات وزراء النقل العرب

الأقصر – محمد محروس:

زار محافظ الأقصر محمد بدر، دير مارجرجس بالرزيقات بمركز أرمنت، برفقة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز، وعدد من القيادات الأمنية، لمتابعة الاستعدادات والترتيبات الأمنية لتأمين احتفالات مولد "مارجرجس"، التي ستقام في الفترة من 10 وحتى 16 نوفمبر المقبل في الدير.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة، الاستعدادات والترتيبات والتجهيزات الخاصة باستقبال الزائرين خلال الاحتفالات، واستعدادات قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الاحتفالات بشكل آمن.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الجولة، بفتح أجزاء من موقع المزرعة النموذجية بقرية الرزيقات القريبة من الدير، أمام قوات الأمن التي ستشارك في تأمين الاحتفالات، كما وجه بتخصيص غرفة مجهزة تليق بالخدمة الأمنية التي ستشرف على تأمين احتفالات الدير، كما وجه المحافظ خلال تفقده لكمين طريق الوادي الجديد، بعمل مظلات حضارية لقوات الحراسة المتواجدة به.

وعلى هامش زيارته لمركز أرمنت، تفقد محافظ الأقصر، مساكن السيول، حيث وجه بإجراء الرفع المساحي لها لإعادة تأهيلها وترميمها والاستفادة منها، كما وجه بإجراء الترميمات اللازمة لقطع الأسفلت المتهالكة في المنطقة، كما وجه رئيس مركز أرمنت، بالتواصل مع رئيس شركة المياه لاستغلال قطعة أرض غير مستغلة خاصة بالشركة في أرمنت.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الأقصر ناعيًا شهداء الوطن: "سنقف صفًا واحدًا خلف الجيش والشرطة"

    أخبار

  • محافظ الأقصر يعرض خطط المشروعات والخدمات على الوزيرة هالة السعيد (صور)

    أخبار

  • بالصور.. محافظ الأقصر يبحث ملف التعديات مع رؤساء المدن

    أخبار

  • اختيار 37 جمعية أهلية للعمل في مشروع "ضد الجوع" بالأقصر

    أخبار

إعلان

e012638864.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون