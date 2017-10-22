بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد استعدادات الاحتفال بمولد "مارجرجس" بالرزيقات

الأقصر – محمد محروس:

زار محافظ الأقصر محمد بدر، دير مارجرجس بالرزيقات بمركز أرمنت، برفقة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز، وعدد من القيادات الأمنية، لمتابعة الاستعدادات والترتيبات الأمنية لتأمين احتفالات مولد "مارجرجس"، التي ستقام في الفترة من 10 وحتى 16 نوفمبر المقبل في الدير.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة، الاستعدادات والترتيبات والتجهيزات الخاصة باستقبال الزائرين خلال الاحتفالات، واستعدادات قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الاحتفالات بشكل آمن.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الجولة، بفتح أجزاء من موقع المزرعة النموذجية بقرية الرزيقات القريبة من الدير، أمام قوات الأمن التي ستشارك في تأمين الاحتفالات، كما وجه بتخصيص غرفة مجهزة تليق بالخدمة الأمنية التي ستشرف على تأمين احتفالات الدير، كما وجه المحافظ خلال تفقده لكمين طريق الوادي الجديد، بعمل مظلات حضارية لقوات الحراسة المتواجدة به.

وعلى هامش زيارته لمركز أرمنت، تفقد محافظ الأقصر، مساكن السيول، حيث وجه بإجراء الرفع المساحي لها لإعادة تأهيلها وترميمها والاستفادة منها، كما وجه بإجراء الترميمات اللازمة لقطع الأسفلت المتهالكة في المنطقة، كما وجه رئيس مركز أرمنت، بالتواصل مع رئيس شركة المياه لاستغلال قطعة أرض غير مستغلة خاصة بالشركة في أرمنت.