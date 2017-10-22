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الإسكان: الانتهاء من تطوير 105 منطقة عشوائية تنفيذًا لتكليفات الرئيس

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مصراوي Masrawy

الإسكان: الانتهاء من تطوير 105 منطقة عشوائية تنفيذًا لتكليفات الرئيس

12:52 م الأحد 22 أكتوبر 2017

الإسكان: الانتهاء من تطوير 105 منطقة عشوائية تنفيذًا لتكليفات الرئيس

مصطفى مدبولى وزير الاسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من تطوير 105 منطقة غير آمنة "غير مخططة"، ويتبقى 246 منطقة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح ، بشأن القضاء على هذه المناطق نهاية 2018.

وأضاف "درويش"، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه تم الانتهاء من 60 ألف وحدة سكنية لنقل سكان المناطق غير الآمنة، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى 120 ألف وحدة سكنية للقضاء على المناطق العشوائية، التي يسكنها ما يقرب من 700 ألف نسمة.

وأكد نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، أن تكلفة المناطق غير الآمنة يتراوح بين 14 مليار حتى 16 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير أي مبالغ مالية نحتاجها لتطوير المناطق العشوائية.

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مصراوي Masrawy

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