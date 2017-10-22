إسرائيل تلقي القبض على 15 متطرفا يهددون العرب المرتبطين بيهوديات

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأحد، إلقاء القبض على 15 عضوا من منظمة يهودية يمينية متطرفة للاشتباه فيهم بتهديد عرب توجد علاقات بينهم وبين يهوديات.

وقال المتحدث الأمني ميكي روزنفيلد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المشتبه فيهم متهمون بمضايقة إسرائيليين عرب والاعتداء عليهم لإجبارهم على إنهاء علاقاتهم مع يهوديات.

وأضاف أن "أعضاء هذه المنظمة يحاولون تخطى حدود ما هو مقبول، ولكن عندما وصل الأمر إلى حدوث اعتداء، تدخلت الشرطة".

ومن بين من جرى توقيفهم ليلة، الثلاثاء، بنتسي جوبشتاين زعيم ما يعرف بمنظمة "لاهافا" وأحد أبرز المناهضين للزواج بين العرب واليهود في إسرائيل.

وأوضحت الشرطة أن الاعتقالات جرت في القدس ووسط وجنوبي إسرائيل والضفة الغربية.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد حمل المحامي إيتامار بين جفير، الذي يمثل جوبشتاين، "يساريين متطرفين" ويهود "إصلاحيين" ليبراليين المسؤولية عن توقيفهم من خلال مماستهم ضغوط على الشرطة لإلقاء القبض على أفراد المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن الزواج المختلط نادر في إسرائيل ويعارضه كثيرون في المجتمعين اليهودي والعربي.