إيران تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات جنوب شرقي البلاد
إيران تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات جنوب شرقي البلاد
12:41 م الأحد 22 أكتوبر 2017
مسؤول أمني إيراني
طهران- (د ب أ):
أعلنت السلطات الإيرانية القضاء على شبكة دولية لتهريب المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان المتاخمة للحدود مع أفغانستان وباكستان.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم، الأحد، عن العلاقات العامة بوزارة الأمن القول إنه "في ضوء الإجراءات الاستخبارية الواسعة والجهود الدؤوبة للقوى الأمنية في محافظة سيستان وبلوجستان، فقد تم رصد شبكة دولية ومنظمة لتهريب المخدرات كانت بصدد تهريب شحنات كبيرة من المخدرات عبر حدود سراوان إلى داخل البلاد".
وأضاف أنه "من خلال المتابعات التي جرت والاشتباك مع المهربين المسلحين لعدة ساعات تم القضاء على هذه الشبكة وبالتالي ضبط شحنة مخدرات تقدر زنتها بـ 2600 كجم".
يذكر أن هذه الشحنة المضبوطة من المخدرات كانت مخبأة تحت خزانات وقود.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محكمة إيرانية تؤيد حكم سجن مفاوض نووي 5 سنوات بعد ادانته بالتجسس
-
البابا فرنسيس يدعو الكنيسة إلى التجدد من أجل المصالحة
-
"بي بي سي" تدعو طهران إلى إنهاء تجميد أصول موظفيها
-
السعودية تحبط تهريب حوالي 139 كيلوجراماً من الكوكايين
إعلان
إعلان