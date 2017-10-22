إيران تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات جنوب شرقي البلاد

طهران- (د ب أ):

أعلنت السلطات الإيرانية القضاء على شبكة دولية لتهريب المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان المتاخمة للحدود مع أفغانستان وباكستان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم، الأحد، عن العلاقات العامة بوزارة الأمن القول إنه "في ضوء الإجراءات الاستخبارية الواسعة والجهود الدؤوبة للقوى الأمنية في محافظة سيستان وبلوجستان، فقد تم رصد شبكة دولية ومنظمة لتهريب المخدرات كانت بصدد تهريب شحنات كبيرة من المخدرات عبر حدود سراوان إلى داخل البلاد".

وأضاف أنه "من خلال المتابعات التي جرت والاشتباك مع المهربين المسلحين لعدة ساعات تم القضاء على هذه الشبكة وبالتالي ضبط شحنة مخدرات تقدر زنتها بـ 2600 كجم".

يذكر أن هذه الشحنة المضبوطة من المخدرات كانت مخبأة تحت خزانات وقود.