وزير الخارجية الإسباني يرفض الاتهامات بتنفيذ حكومته "انقلاب" في كتالونيا

مدريد - (أ ش أ):

رفض وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس اتهامات السلطة الإقليمية في كتالونيا بأن حكومته نفذت "انقلاب" عبر فرضها السيطرة مجددا على الإقليم.

وقال داستيس - في تصريحات لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد - إنه إذا كان هناك أحد نفذ انقلابا فهي الحكومة الإقليمية الداعمة لاستقلال كتالونيا، موضحا أن ما فعلته حكومته هو اتباع دقيق لأحكام الدستور.

واعتبر أن بعض الصور التي تظهر استخدام الشرطة للقوة أثناء الاستفتاء كانت "مفبركة"، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك أي استخدام للقوة فإنه لم يكن عن عمد ولكن بسبب استفزازات تعرضت لها الشرطة.

وكانت كارمى فوركاديل رئيسة برلمان إقليم كتالونيا الإسبانى قد قالت أمس السبت، إن قرار رئيس الوزراء ماريانو راخوي بعزل حكومة الإقليم وفرض إجراء انتخابات جديدة هو "انقلاب" و"تعد على الديمقراطية".واعتبر كارلس بوديجمونت رئيس حكومة إقليم كتالونيا هذه الإجراءات "أسوأ هجوم" تتعرض له منطقته منذ الحكم الديكتاتوري لفرانسيسكو فرانكو.

تجدر الإشارة إلى أن راخوي أعلن أمس أن الحكومة قررت تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني على إقليم كتالونيا التي تسمح للسلطة المركزية بتقييد الحكم الذاتي في هذا الإقليم.