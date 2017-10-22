أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإسباني يرفض الاتهامات بتنفيذ حكومته "انقلاب" في كتالونيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإسباني يرفض الاتهامات بتنفيذ حكومته "انقلاب" في كتالونيا

12:35 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس

مدريد - (أ ش أ):

رفض وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس اتهامات السلطة الإقليمية في كتالونيا بأن حكومته نفذت "انقلاب" عبر فرضها السيطرة مجددا على الإقليم.

وقال داستيس - في تصريحات لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد - إنه إذا كان هناك أحد نفذ انقلابا فهي الإقليمية الداعمة لاستقلال كتالونيا، موضحا أن ما فعلته حكومته هو اتباع دقيق لأحكام الدستور.

واعتبر أن بعض الصور التي تظهر استخدام الشرطة للقوة أثناء الاستفتاء كانت "مفبركة"، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك أي استخدام للقوة فإنه لم يكن عن عمد ولكن بسبب استفزازات تعرضت لها الشرطة.

وكانت كارمى فوركاديل رئيسة برلمان إقليم كتالونيا الإسبانى قد قالت أمس السبت، إن قرار رئيس الوزراء ماريانو راخوي بعزل حكومة الإقليم وفرض إجراء انتخابات جديدة هو "انقلاب" و"تعد على الديمقراطية".واعتبر كارلس بوديجمونت رئيس حكومة إقليم كتالونيا هذه الإجراءات "أسوأ هجوم" تتعرض له منطقته منذ الحكم الديكتاتوري لفرانسيسكو فرانكو.

تجدر الإشارة إلى أن راخوي أعلن أمس أن الحكومة قررت تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني على إقليم كتالونيا التي تسمح للسلطة المركزية بتقييد الحكم الذاتي في هذا الإقليم.

هذا المحتوى من

bf401fab30.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الطاعون في مدغشقر إلى 74 حالة

    أخبار

  • استفتاء كاتالونيا.. تفاصيل "يوم دامٍ" للمطالبة بالانفصال عن إسبانيا

    أخبار

  • وزير الخارجية الإسباني: لن يكون هناك استفتاءً في كتالونيا

    أخبار

  • حكومة ميانمار تلغي زيارة الأمم المتحدة لولاية "راخين" المضطربة

    أخبار

إعلان

babf2296cd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه