ضبط عامل اتفق مع زوجته على اختطاف طفل وطلب فدية 300 ألف في حلوان

كتب - سامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، مُرتكبي واقعة اختطاف أحد الأطفال وطلب مبلغ مالي فدية مقابل إطلاق سراحه.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى ضباط قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بلاغًا من المواطنة "آية.ع"، باختفاء نجلها الطفل "عابد.أ" البالغ من العمر، 6 سنوات حال لهوه أمام المكتبة الخاصة بوالدتها بدائرة القسم، وتلقى والد الطفل اتصالا هاتفاً ساومه خلاله المتصل على فدية مالية قدرها 300 ألف جنيه يه كفدية لإعادة الطفل المختطف.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط مرتكب الواقعة وإعادة الطفل إلى أهليته سالماً، توصلت جهود أجهزة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عمرو.ع"، عامل سابق لدى والد الطفل- وأنه قام بطرده لقيام المتهم بسرقة بعض البضائع من المصنع الخاص بوالد الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات والاتفاق مع والد الطفل تمت مسايرة المتصل، واستدراجه لدائرة القسم، حيث تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا من والد الطفل، بالاشتراك مع زوجته "إيناس.ع"، وتم بإرشاده ضبها وتحرير الطفل من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم وبمواجهتها أيدت أقوال زوجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.