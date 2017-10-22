أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط عامل اتفق مع زوجته على اختطاف طفل وطلب فدية 300 ألف في حلوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط عامل اتفق مع زوجته على اختطاف طفل وطلب فدية 300 ألف في حلوان

12:56 م الأحد 22 أكتوبر 2017

ضبط عامل اتفق مع زوجته على اختطاف طفل وطلب فدية 300 ألف في حلوان

كتب - سامح غيث:

ضبطت أجهزة أمن القاهرة، مُرتكبي واقعة اختطاف أحد الأطفال وطلب مبلغ مالي فدية مقابل إطلاق سراحه.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى ضباط قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بلاغًا من المواطنة "آية.ع"، باختفاء نجلها الطفل "عابد.أ" البالغ من العمر، 6 سنوات حال لهوه أمام المكتبة الخاصة بوالدتها بدائرة القسم، وتلقى والد الطفل اتصالا هاتفاً ساومه خلاله المتصل على فدية مالية قدرها 300 ألف جنيه يه كفدية لإعادة الطفل المختطف.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط مرتكب الواقعة وإعادة الطفل إلى أهليته سالماً، توصلت جهود أجهزة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عمرو.ع"، عامل سابق لدى والد الطفل- وأنه قام بطرده لقيام المتهم بسرقة بعض البضائع من المصنع الخاص بوالد الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات والاتفاق مع والد الطفل تمت مسايرة المتصل، واستدراجه لدائرة القسم، حيث تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا من والد الطفل، بالاشتراك مع زوجته "إيناس.ع"، وتم بإرشاده ضبها وتحرير الطفل من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم وبمواجهتها أيدت أقوال زوجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سائق يعذب زوجته لرفضها زملائه بها في حلوان

    أخبار

  • سقوط عصابة للسطو المسلح على المواطنين في القطامية

    أخبار

  • ضبط مسجل خطر وبحوزته كيلو بانجو قبل ترويجه بمنطقة قصر النيل

    أخبار

  • ضبط هارب من السجن المؤبد في واقعة استشهاد نقيب الشرطة بأسوان

    أخبار

إعلان

b9fa490c55.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي