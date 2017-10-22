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ضبط 10 قطعة سلاح ناري و10 قضايا إتجار في المخدرات خلال حملة أمنية

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مصراوي Masrawy

ضبط 10 قطعة سلاح ناري و10 قضايا إتجار في المخدرات خلال حملة أمنية

12:51 م الأحد 22 أكتوبر 2017

ضبط 10 قطعة سلاح ناري و10 قضايا إتجار في المخدرات خلال حملة أمنية

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة أمن وزارة الداخلية ، حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية والمحكوم عليهم الهاربين خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد في الدقهلية.

نجح أمن الدقهلية، بالإشتراك مع فرع الأمن العام خلال حملاته على البؤر الإجرامية بنطاق قرى "الشبول، والنسايمة، وديمشلت" في ضبط "10" قطعة سلاح ناري، 2 قطعة سلاح أبيض، 10 قضايا إتجار في المخدرات، متهمين هاربين، و15 دراجة نارية بدون ترخيص، تنفيذ 1629 حكم قضائي، و 34 من العناصر الإجرامية الخطرة.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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