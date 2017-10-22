تحرير 8 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث؛ حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج - خلال 24 ساعة - عن تحرير 2544 مخالفة متنوعة، و2214 انتظار خاطئ، وحجز 9 توك توك و34 دراجة نارية.

كما تم تحرير 100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و100 مخالفة على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و65 عدم استخدام حزام الأمان.

وتم تحرير 2456 مخالفات نموذج 125، و35 مخالفة عدم حمل تراخيص قيادة وتسيير، و45 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول، و100 مخالفة تصوير الكاميرات.

حُررت محاضر حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة المختصة للتحقيق.