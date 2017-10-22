مجلس الدولة يلغي زيارته اليوم لقناة السويس بسبب أحداث الواحات

كتب- محمود الشوربجي:

ألغى المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الزيارة التي كان محدد لها اليوم الأحد، لهيئة قناة السويس، في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضية، واستشهاد عدد من رجال الشرطة البواسل على يد الاٍرهاب الغاشم.

ونعى مجلس الدولة شهداء الوطن من ضباط وجنود الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر.

وأعرب مستشاري مجلس الدولة عن خالص تعازيهم لأسر الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء، مؤكدين أن لديهم ثقة كاملة في الثأر لهؤلاء الأبطال.

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت أمس الجمعة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية)، وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي