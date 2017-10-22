أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مجلس الدولة يلغي زيارته اليوم لقناة السويس بسبب أحداث الواحات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس الدولة يلغي زيارته اليوم لقناة السويس بسبب أحداث الواحات

12:33 م الأحد 22 أكتوبر 2017

مجلس الدولة يلغي زيارته اليوم لقناة السويس بسبب أحداث الواحات

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

ألغى المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الزيارة التي كان محدد لها اليوم الأحد، لهيئة قناة السويس، في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضية، واستشهاد عدد من رجال الشرطة البواسل على يد الاٍرهاب الغاشم.

ونعى مجلس الدولة شهداء الوطن من ضباط وجنود الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر.

وأعرب مستشاري مجلس الدولة عن خالص تعازيهم لأسر الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء، مؤكدين أن لديهم ثقة كاملة في الثأر لهؤلاء الأبطال.

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت أمس الجمعة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية)، وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيقات في "حادث الواحات" الإرهابي

    أخبار

  • الإداري يؤجل دعوى وقف عرض مسلسل كلبش لـ26 نوفمبر

    أخبار

  • 29 أكتوبر.. الحكم في طعن ممدوح عباس على عمومية الأخيرة

    أخبار

  • 29 أكتوبر.. الحكم في طعن أحمد سليمان على لائحة الزمالك

    أخبار

إعلان

91c8ababc1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري