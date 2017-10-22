السكة الحديد: قطاران إضافيان للجماهير لحضور مباراة الأهلي والنجم الساحلي

القاهرة- (مصراوي):

قال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة قررت تشغيل قطارين إضافيين علاوة على القطارات التي تم تشغيلها، وذلك نظرًا للأعداد المتزايدة لحضور مباراة كرة القدم اليوم بين فريق الأهلي والنجم الساحلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك لنقل الجماهير من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة والعكس.

وأضاف رئيس الهيئة، أن قطار الذهاب الإضافى سوف يتحرك من محطة القاهرة الساعة 10.30 صباحا ويقف بمحطات (بنها / طنطا / دمنهور/ محرم بك / كنج مريوط / محطة 25 يناير/ برج العرب الجديدة)، وقطار العودة سيتحرك من برج العرب الجديدة الساعة 23.15 مساء بعد انتهاء المباراة ويقف بنفس محطات الذهاب.

وأكد رئيس الهيئة، أنه تقرر أن تكون سعر التذكرة موحدة بملبغ 30 جنيه شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى برج العرب الجديدة والعكس ومبلغ خمسة جنيهات لرحلتي الذهاب والعودة من محطة الإسكندرية محطة إلى برج العرب والعكس وذلك تشجيعًا للجمهور المشارك فى حضور المباراة لرفع الروح المعنوية للفريق المصري المشارك في البطولة.​