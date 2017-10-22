رئيس "الإسكان الاجتماعي" لمصراوي: 20 ألف وحدة للعاملين بالخارج في نوفمبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان، أنه سيتم طرح 20 ألف وحدة للمصريين العاملين في الخارج نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف حسن، في تصريحات لمصراوي، أن هذه الوحدات سيتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، وليس نظام القرعة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحجز وحدات المصريين في الخارج، لافتًا إلى أن الدفع سيكون بالدولار فقط.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للاسكان، أن الوحدات سيتم طرحها في معظم محافظات مصر، وأهمها مدينة القاهرة الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر، والعالمين، وبرج العرب الجديدة.

وأوضح حسن، أن جدية حجز الوحدات ستكون 25% من سعر الوحدة، على أن يتم تسديد الأقساط بالكامل خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أن هذه الوحدات دون دعم، بخلاف وحدات الإسكان الاجتماعي الموجهه للمصريين بالداخل والتي يصل سعرها إلى 184 ألف جنيه في الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي.