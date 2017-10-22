ضبط 32 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأحد، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 32 قضية، أبرزها 14 قضية عدم حمل شهادة صحية، 16 عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 7 مخالفات بيع بأزيد من السعر الرسمي.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.