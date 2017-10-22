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ضبط 32 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 32 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

12:38 م الأحد 22 أكتوبر 2017

ضبط 32 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث بالجيزة، اليوم الأحد، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 32 قضية، أبرزها 14 قضية عدم حمل شهادة صحية، 16 عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 7 مخالفات بيع بأزيد من السعر الرسمي.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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