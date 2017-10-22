أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيقات في "حادث الواحات" الإرهابي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيقات في "حادث الواحات" الإرهابي

12:36 م الأحد 22 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- طارق سمير:

تستكمل نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، التحقيق في "حادث الواحات" الإرهابي الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من رجال الشرطة، أول أمس الجمعة.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة إلى محل الواقعة بالكيلو 135 بطريق الواحات، للمعاينة وكشف ملابسات وغموض الحادث والتوصل إلى الجناة، كما انتدبت النيابة الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث، والتحفظ على فوارغ الطلقات لمعرفة هويتها، فيما انتدبت أيضًا فريق من الطب الشرعي لإعداد تقرير شامل عن أسباب وفاة رجال الشرطة بعد الكشف على الجثامين.

وانتقلت النيابة إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق، للاستماع إلى أقوال المصابين القادرين على التحدث، لمعرفة تفاصيل الحادث وكيفية وقوعه، وتأجيل الحديث مع عدد من المصابين لخطورة حالتهم الصحية.

وصرحت النيابة العامة، بدفن عدد من وفيات "حادث الواحات الإرهابي"، وتسليم جثاميهم إلى ذويها، أمس السبت، ومن المقرر التصريح بدفن جثث أخرى حاله وفاتها في الحال، بينما استعجلت قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات الأمنية اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة.

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت أمس الجمعة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية)، وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي.

أقرأ ايضاً: 

حادث الواحات الإرهابي.. لحظة بلحظة (تغطية خاصة)

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس الدولة يلغي زيارته اليوم لقناة السويس بسبب أحداث الواحات

    أخبار

  • الداخلية تصدر بيانًا بشأن التسجيلات المُسربة لحادث الواحات: غير واقعية

    أخبار

  • صديق الشهيد أحمد زيدان: "في الجنة يا صاحبي"

    أخبار

  • بالصور - أحمد عز يتقدم جنازة ضابطين استشهدا في اشتباكات الواحات

    أخبار

إعلان

7da04a3ac3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون