نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيقات في "حادث الواحات" الإرهابي

كتب- طارق سمير:

تستكمل نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، التحقيق في "حادث الواحات" الإرهابي الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من رجال الشرطة، أول أمس الجمعة.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة إلى محل الواقعة بالكيلو 135 بطريق الواحات، للمعاينة وكشف ملابسات وغموض الحادث والتوصل إلى الجناة، كما انتدبت النيابة الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث، والتحفظ على فوارغ الطلقات لمعرفة هويتها، فيما انتدبت أيضًا فريق من الطب الشرعي لإعداد تقرير شامل عن أسباب وفاة رجال الشرطة بعد الكشف على الجثامين.

وانتقلت النيابة إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق، للاستماع إلى أقوال المصابين القادرين على التحدث، لمعرفة تفاصيل الحادث وكيفية وقوعه، وتأجيل الحديث مع عدد من المصابين لخطورة حالتهم الصحية.

وصرحت النيابة العامة، بدفن عدد من وفيات "حادث الواحات الإرهابي"، وتسليم جثاميهم إلى ذويها، أمس السبت، ومن المقرر التصريح بدفن جثث أخرى حاله وفاتها في الحال، بينما استعجلت قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات الأمنية اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة.

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت أمس الجمعة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية)، وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي.

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