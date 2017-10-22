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وصول وزير الصحة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة

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مصراوي Masrawy

وصول وزير الصحة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة

12:31 م الأحد 22 أكتوبر 2017

وصول وزير الصحة للإدلاء بشهادته في قضية الرشوة

أحمد عماد الدين وزير الصحة

كتب -صابر المحلاوي وأنس بنداري:

وصل منذ قليل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة إلى محكمة التجمع الخامس، اليوم الأحد للإدلاء بشهادته في محاكمة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي بالقضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ورفضت المحكمة حضور الصحفيين والمصورين الجلسة ودخل الوزير من الباب الخلفي لغرفة المداولة وحضر المتهمان مرتدان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وتم إيداعهما قفص المحكمة وفور بدء الجلسة تم إدخالهما لغرفة المداولة مع دفاعهما.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسح فل، وهاني حمودة.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر في 12 يناير الماضي بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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