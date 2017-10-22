تأجيل حفل الطلاب الجدد بأزهر أسيوط حدادا على شهداء الواحات

أسيوط - أسامة صديق:

قررت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، تأجيل احتفال استقبال الطلبة الجدد وتكريم العمداء السابقين والطلاب المتفوقين، الذي كان من المقرر إقامته اليوم الأحد، إلى الأسبوع المقبل.

وأوضحت الكلية في بيان لها، أن سبب التأجيل هو الحداد على أرواح رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا في حادث الواحات وتضامنًا مع أسر الشهداء.

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