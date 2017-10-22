أهمها طريق الحرير.. 19 بندا على مائدة اجتماعات وزراء النقل العرب

رفع درجة الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول في قنا (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت فعاليات اجتماعات الدورة الـ30 لمجلس وزراء النقل العرب، صباح اليوم الأحد، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

ويشارك في الاجتماعات إلى جانب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، وزراء النقل بدول" تونس والأردن والعراق والسودان وليبيا وفلسطين واليمن"، فضلًا عن ممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويتضمن جدول الأعمال المعروض على مجلس وزراء النقل العرب 19 بندًا في كافة موضوعات النقل البري والبحري والجوي، حيث سيتم مناقشة دراسة لإنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام.

ويناقش المجلس وضع اتفاقية لتنظيم التعاون في مجال النقل البحري بين الدول العربية، وأثر المبادرة الصينية "طريق الحرير" على الدول العربية من منظور متكامل بالإضافة إلي مناقشة اقتراح إقامة تكتل بحري عربي.

وفي مجال النقل الجوي، يتم مناقشة مشروع تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية لعام 1979 وتقرير حول بحث التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي حول المنافسة في مجال الطيران المدني.

ويتضمن جدول الأعمال بندًا حول قيام مجلس وزراء النقل العرب بانتخاب إحدى الدول العربية لاستكمال عضوية المكتب التنفيذي للمجلس "ثماني دول عربية".

وانعقد اجتماع الدورة الـ59 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، مساء أمس، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.