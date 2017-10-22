الصحة: إجراء 9 آلاف عملية جراحية وخِدمة 39 مليون سيدة

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قالت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة: إنها "أجرت 9 آلاف و855 عملية جراحية وتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج لـ495 ألفا و608 مرضى ترددوا على العيادات الخارجية بمستشفيات المديرية، خلال الشهر الماضي".

وأفاد الدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، أن 89 ألفا و539 مريضا تم استقبالهم بأقسام الإستقبال والطوارئ بمستشفيات المديرية، فيما تم استقبال 8 آلاف و179 مريضًا بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، كما تم تجميع 1782 كيس دم بواسطة بنوك الدم، وفحص 162 ألفا و335 عينة بالمعامل، كما بلغ عدد حالات الأسنان 121 الفا و928 حالة، وعدد المترددين على وحدات الرعاية الصحية الأولية 620 ألفا و289 مواطنا.

وأشار "الخطيب" إلى تطعيم 108 آلاف و957 طفلا للتطعيمات الأساسية، وإعطاء 9 آلاف و445 سيدة حامل للتطعيمات اللازمة، لافتًا إلى عقد 235 ما بين ندوة ولقاء جماهيري للتوعية بتنظيم الأسرة بحضور 8 آلاف و149 مستفيدًا.

من جانبه صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة 46 ألفا و477 مريضا يشمل 36 ألفا و750 مريضًا جراحات و4 آلاف و87 مريضًا غسيل كلوى، و5 آلاف و640 مريض فيروس "سى"، خلال الفترة السابقة.

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وأوضح "مجاهد" أنه تم إعدام 2674 كجم أغذية متنوعة، و125 لتر مشروبات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم المرور على 867 منشأة غذائية للتأكد من الاشتراطات الصحية، وإخطار الحي بغلق 119 منشأة لمخالفتها، كما تم سحب 2107 عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها، وتحرير 716 محضرا حيال المخالفات، كما تم إصدار 4 آلاف و515 شهادة صحية للعاملين بمجال الأغذية.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم إصدار تراخيص لـ4 صيدليات عامة، فيما ألغى ترخيص 9 مؤسسات صيدلية وعمل لجنتين لإعدام الأدوية منتهية الصلاحية، مضيفًا أن إدارة العلاج الحر أصدرت ترخيص لـ 19 منشأة طبية، فيما ألغي ترخيص 6 منشآت لمخالفتها للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إغلاق 26 منشأة صحية.

وفيما يخص مراقبة مياه الشرب، فقد بلغت عدد عينات الشبكة العامة التي تم سحبها 1554 عينة، وعينات الصهاريج أعلى العمارات 240 عينة، فيما بلغ عدد عينات مياه النيل لرصد الملوثات 9 عينات، وعينات مياه الصرف على النيل 6 عينات، أما عدد عينات مياه الغسيل الكلوي 168 عينة، وعدد عينات مياه حمامات السباحة 112 عينة.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة أن إجمالي المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بلغ نحو 39 مليون منتفعة، والحاصلات على وسيلة 38 مليون سيدة منهم ما يقرب من 7 ملايين سيدة جدد.